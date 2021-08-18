Краснодар, 18 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 254 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 августа. Сутками ранее сообщалось о 252 заболевших.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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«В Краснодаре коронавирус подтвердился у 41 жителя. В Лабинском районе 32 новых случая заболевания, в Тихорецком — 24. В Курганинском районе заболели 19 человек, а в Туапсинском 16 положительных результатов тестов на COVID-19. 12 случаев заражения выявили в Темрюкском районе, 11 — в Сочи», — уточнили в оперштабе.

Всего на 18 августа в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 63 689 человек, в том числе 4096 детей. Выздоровели в общей сложности 48 384 пациента, за тот же период скончались 4 800 ковид-пациентов.

В стационарах лечение проходят 3648 человек, дома лечатся 6857 жителей. В тяжёлом состоянии находятся 113 человек — 104 пациента на ИВЛ, девять — на ЭКМО. За сутки число тяжёлых больных выросло — 17 августа сообщалось о 95 пациентах на ИВЛ, ещё семь были на ЭКМО.