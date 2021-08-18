Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 23 женщины в возрасте от 49 до 92 лет и четверо мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 5 633 человека.