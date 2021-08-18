Нью-Дели, 18 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Компания Tata Motors представила в Индии новый электромобиль Tigor EV 2021 года. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Tatamotors.com Tata Tigor EV

Tigor EV — это второй электрокар в модельной линейке индийской компании. Кузов представленного электрического седана окрашен в фирменный бирюзово-синий цвет.

Построена новинка на базе платформы Ziptron. Модель получила новую глянцевую черную панель вместо радиаторной решетки, модернизированные фары, новый бампер с более громоздкими воздухозаборниками, а также горизонтальные противотуманные фары со встроенными светодиодными ДХО.

Отличительной особенностью экстерьера модели также являются легкосплавные диски с синими акцентами и иные задние фонари.

В салоне Tata Tigor EV установлены семидюймовый тачскрин систему мультимедиа, аудиосистема Harman и многофункциональное рулевое колесо.

Электромотор Tigor EV обладает мощностью 55 кВт, а максимальный крутящий момент составляет 170 Нм. Модель разгоняется от 0 до 60 км/ч за 5,7 с.

Напомним, в сентябре 2021 года BMW представит на автомобильной выставке IAA в Мюнхене кроссовер BMW iX5 Hydrogen, работающий на водородном топливе.

Читайте также: Обнародованы снимки новой модели Haval H6S