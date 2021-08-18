Екатеринбург, 18 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили за сутки ещё 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Впервые c начала пандемии в регионе фиксируют столько смертей от COVID-19 за сутки. Предыдущий печальный «рекорд» в области установили 13 августа 2021 года — тогда от последствий болезни скончались 28 человек.

Всего в регионе зафиксировано уже 4 785 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области привили от коронавируса почти 830 тыс. человек.