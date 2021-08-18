Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Ещё 485 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 августа. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (198), в остальных территориях — от одного до девяти случаев. Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, немногим менее 16% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 118 105 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 103 285 носителей инфекции.