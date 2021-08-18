Новосибирск, 18 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Для участия в оффлайн программе VIII Международного форума технологического развития «Технопром» необходимо будет предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Документ потребуется как для участников, так и для представителей СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

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«Для участия в оффлайн программе Форума необходимо загрузить в личный кабинет справку об отрицательном ПЦР-тесте от 24 августа 2021 года», — говорится на сайте форума.

Напомним, «Технопром» пройдёт в Новосибирской области 25−27 августа 2021 года — под знаком Года науки и технологий.