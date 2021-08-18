Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге госпитализированы в стационары 256 пациентов с COVID-19, сообщили 18 августа в городском оперштабе. За сутки госпитализация с ковидом в городе возросла на 78 человек. Напомним, в предыдущие сутки эта динамика составляла +33 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

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Выписаны за сутки из больниц, лечащих пациентов с коронавирусом, 369 человек (на 318 человек больше, чем в предыдущие сутки).

В настоящее время в стационарах города на лечении находится 4614 человек с ковидом и пневмониями, развернуто 6643 койки, из них свободно 40,5%.

В реанимационных отделениях находятся 444 пациента, 197 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении от COVID-19 находятся сегодня 30 106 петербуржцев.

Напомним, после трехдневного спада заболеваемости суточная статистика коронавируса в Петербурге вновь резко пошла в рост.