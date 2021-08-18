Белгород, 18 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Белгородской области 18 августа подтверждён 141 новый случай заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 209 пациентов, скончались от осложнений две женщины. На вакцинацию от COVID-19 записались 3 067 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтвердился у 47 234 жителей. Выздоровели 41 603 человека. Лечится в стационарах 1 531 пациент, амбулаторно — 3 136 человек, самоизоляцию соблюдают 12 790 белгородцев. От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 964 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 687 416 заявок. Полностью завершили курс иммунизации 588 134 человека.