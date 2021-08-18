Москва, 18 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 1590, сообщили 18 августа в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди регионов по суточному приросту Москва оказалась на втором месте, пропустив вперёд Санкт-Петербург. Общее число случаев заражения в столице с начала пандемии достигло 1 547 244.

«За сутки госпитализировано 667 человек, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.

На ИВЛ находятся 330 жителей Москвы. За сутки выздоровели более 3 тыс. заболевших.