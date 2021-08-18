Иваново, 18 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Международный проект «Велоночь» впервые состоится в Иванове, мероприятие планируется провести 21 августа в рамках празднования 150-летия города Иваново.

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«Иваново встречает гостей разнообразием: здесь и неоклассика, и модерн, и авангардный дух 1920-х. Но, конечно, это, прежде всего, ситцевое царство, текстильное производство с конца 18 века, благодаря которому тут расцвела архитектура. Приглашаю вместе открыть Иваново и его вдохновляющее промышленное наследие и русский лирический пейзаж», — отметил руководитель проекта «Велоночь» историк Сергей Никитин-Римский.

«Велоночь» стартует 21 августа в 20:00 от знаменитого железнодорожного вокзала Иванова — здание в конструктивистском стиле было построено в 1933 году, а в 2020 году его отреставрировали. Участникам ивановской «Велоночи» предстоит на велосипедах, самокатах и роликах в прогулочном темпе проехать 19 километров по улицам города. Их будут сопровождать эксперты и архитекторы, которые расскажут о ключевых архитектурных объектах города. Важной частью «Велоночи» станут городские перформансы, которые соединят разные эпохи в индустриальной истории города.

Участником «Велоночи» могут стать все желающие, для этого надо пройти регистрацию на сайте проекта.