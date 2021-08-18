Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Не один год понадобится Ростову-на-Дону, чтобы перевести все школы города на обучение в одну смену. Это следует из доклада главы городского управления образования Виктории Чернышовой, представленного на заседании муниципального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам чиновницы, за школьные парты 1 сентября сядут более 115 тыс. ребят. Это на 4,5 тыс. учеников больше, чем годом ранее. Вместе с тем выросла и доля школьников, которым предстоит заниматься во вторую смену. Она составляет 27,7% — это 32 069 школьников.

Все учебные заведения прошли проверку готовности к учебному году. Ряд школьных зданий закрыты на ремонт, остальные полностью обеспечены всем необходимым оборудованием и инвентарём.