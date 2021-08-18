Казань, 18 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Татарии в прошлом учебном году изучать родной татарский язык и литературу выбрали более 65% школьников, заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Хальфин, Сагит. Азбука татарского языка. — М., 1778. — 52 с Азбука Татарского языка

По словам главы ведомства, выбор языка образования и изучение родного языка осуществляется по заявлениям родителей. В республике организовано обучение на пяти языках — русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Предметом изучения являются русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, иврит, дополнил Хадиуллин.

В системе образования Татарии работают 3525 педагогов родного (нерусского) языка и литературы, из которых 3,4 тыс. — учителя татарского языка.

Также в регионе разработаны учебники нового поколения по татарскому, как государственному и родному языку, а также по татарской литературе. В 2020—2021 учебном году приобрели учебники и пособия по родному татарскому языку для школьников на 16,3 млн рублей. Всего татарским языком обучают в 657 школах Татарии, резюмировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на базе минобрнауки Татарии для министров обучающие курсы по татарскому языку. Перед этим глав ведомств протестировали на уровень владения языком.

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