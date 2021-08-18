Воронеж, 18 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 463 случая заражения коронавирусом, сообщили 18 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 17 августа, сообщалось о 262 заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 207 воронежцев. За тот же период в регионе скончались 26 пациентов с подтверждённым заражением.

На 18 августа в Воронежской области подтверждено 112 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 431человек, 4 781 пациент скончался.