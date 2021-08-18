Москва, 18 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 20 914 и достигло 6 663 473. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. На первом месте по их числу оказался Санкт-Петербург (1636), далее идут Москва (1590) и Подмосковье (1240).

За сутки скончались от ковида 799 человек, всего с начала пандемии — 172 909. Поправили здоровье за последние 24 часа более 20,7 тыс. заболевших.