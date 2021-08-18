Луганск, 18 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Для прекращения гражданской войны в Донбассе Украина должна избавиться от внешнего управления, а её руководство — выполнить предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 18 августа в интервью ТАСС.

Glava-lnr.info Леонид Пасечник

«Ни для кого не секрет, что президент, правительство Украины зависимы в принятии решений от американцев и западных партнёров, а все их действия направлены на усиление русофобской политики, а также лоббирование собственных интересов отдельных лиц» — отметил он.

Пасечник напомнил, что перед президентскими выборами на Украине Зеленский обещал отстаивать интересы населения своей страны и прекратить войну в Донбассе. Это, по его словам, могло бы способствовать выстраиванию диалога между Украиной и республиками Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде Украине появилась инициатива запретить украинским депутатам и чиновникам обсуждать вопросы Донбасса и Крыма с российскими коллегами.