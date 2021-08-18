Москва, 18 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 18 августа сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В розыгрыше примут участие совершеннолетние жители России. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Основанием станут данные Единого регистра вакцинированных по номеру записи.

Оператором лотереи станет АО «Гознак», розыгрыш будет проводиться на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Всего отберут одну тысячу победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.

Состав тиражной комиссии определят позднее.