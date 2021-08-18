Симферополь, 18 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 372 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 августа. Накануне, 17 августа, сообщалось о 378 новых пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после ковида за прошедшие сутки признаны сразу 908 пациентов. Также зарегистрировано 15 новых смертей среди пациентов с коронавирусом. На 18 августа в ковид-госпиталях региона остаются 2 855 пациентов, дома лечатся 5 496 человек.

В общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус в Крыму получили 66 706 человек, выздоровели 55 875 пациентов. Число жертв инфекции достигло 2005 человек.