Спокан, США, 18 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Ремейк игры Myst от разработчиков из Cyan Worlds выйдет на PC и консолях Xbox 26 августа 2021 года. Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале студии.

Скриншот с YouTube Myst

PC-версию игры можно будет запустить в режиме совместимости с гарнитурами виртуальной реальности. Сообщается также, что подписчики сервиса Game Pass получат Myst на PC и консолях бесплатно.

Напомним, что оригинальная версия игры-головоломки Myst вышла ещё в 1993 году. Она получила высокие оценки от критиков и была портирована на различные игровые платформы.