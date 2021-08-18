Москва, 18 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Подмосковье началась вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили 18 августа в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Mos.ru Вакцинация

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В регионе для этих целей закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Вакцинация проводится на территории Единого миграционного центра Московской области.

Уточняется, что ежедневно планируется прививать по 1,5 тыс. иностранцев. Для процедуры выделено специальное помещение с отдельным входом. В прививочном пункте работают терапевты и медицинские сёстры.