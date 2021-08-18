Брянск, 18 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Брянской области 18 августа выявлен 201 новый носитель коронавируса — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 217 пациентов, 12 человек скончались. Защиту от COVID-19 получили свыше 300 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 58 247 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 53 499 человек, скончались от осложнений 968 пациентов. С начала пандемии в регионе проведено 701 201 исследование на коронавирус, в том числе 1899 тестов проверено за последние сутки.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 319 186 жителей Брянской области.