Роквилл, США, 18 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Ветеран студии Bethesda Нейт Пэркипайл (Nate Purkeypile) поделился забавной историей о разработке игры TES V: Skyrim. Об этом 18 августа сообщает издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

По словам Пэркипайла, дольше всего разработчики работали над начальной сценой игры — когда главный герой вместе с другими пленниками едет в повозке на казнь. Дело в том, что повозка двигалась не «по рельсам», а самостоятельно катилась вниз по склону под действием различных законов физики.

В какой-то момент разработчики обнаружили, что повозка без какой-либо видимой на то причины взмывает в воздух и улетает далёко в небо. Как оказалось, проблема была в обычной пчеле — насекомое с такой силой ударялось о повозку, что запускало её в космос.

Напомним, что релиз Skyrim состоялся в 2011 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.