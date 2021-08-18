Москва, 18 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Торги, завершившиеся 17 августа, несколько укрепили позиции рубля по отношению к евро, но к доллару российская валюта подешевела. День закрылся на отметках в 73,58 рубля за доллар, потеряв 0,39% стоимости, и 86,17 рубля за евро, укрепившись на 0,22%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Доллары

«Доллар продолжает укрепляться относительно других валют на ожиданиях протоколов ФРС и сигналов к сворачиванию выкупа активов с рынка.

Также доллар начинает вновь пользоваться спросом как защитный безопасный актив относительно валют развивающихся рынков, особенно на фоне боевых действий и переворота в Афганистане.

Интерес к покупке доллара растет из-за продолжающегося распространения дельта-штамма, который уже вызвал краткосрочный жесткий локдаун в Новой Зеландии. На рубль также давят опасения по поводу восстановления спроса на нефть из-за пандемии.

Сегодня, 18 августа, в фокусе инвесторов — аукционы ОФЗ и публикация протоколов ФРС. Любая конкретика или даже намеки по поводу планов по повышению ставки и сворачиванию программы выкупа может спровоцировать серьезные движения на рынках.

Предполагаемый коридор движения на сегодня — 73,20−74,00 рубля за доллар и 86−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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