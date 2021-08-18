* запрещённая в России организация

Кабул, 18 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Из столицы Катара — Дохи — в Кандагар, являющийся вторым по величине городом Афганистана, прибыл лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Сегодня в обед высокопоставленная делегация «Исламского эмирата» (Афганистан, самоназвание движения — ред.) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с уважаемым лидером политического офиса муллой Барадаром Ахундом приземлилась в аэропорту столицы провинции Кандагар», — говорится в сообщении Наима.

При этом ранее МИД Катара сообщил, что Барадар провел в Дохе переговоры с его главой и вице-премьером эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, обсудив политическое урегулирование и мирную передачу власти в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в Афганистане армия воевала за американские деньги, после того как финансирование прекратилось, она сдалась.