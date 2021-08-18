Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Ростовской области учебный год планируется начать в очном режиме. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 17 августа сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Традиционный первый звонок

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

По его словам, заболеваемость COVID-19 среди детей школьного возраста остановилась. Продолжает снижаться число случаев заражения коронавирусом среди педагогов и персонала.

«С учётом высокого уровня коллективного иммунитета среди педагогов и работников школ, наличия в учреждениях образования необходимого количества обеззараживателей воздуха, закрепления за классом одной комнаты, не вижу препятствий для того, чтобы начинать учебный год в очном формате», — отметил Ковалёв.

Читайте также:Ростовский учитель: «Онлайн-образование — это потерянные время и здоровье»

Первый звонок 1 сентября будет дан на открытом воздухе. При этом число присутствующих на Дне знаний должно быть минимальным.