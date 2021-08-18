Новосибирск, 18 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 августа, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2772 пациента, в том числе 47 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Всего в регионе сделано 2 290 878 тестов на коронавирус», — уточняет оперштаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на утро сегодня, 18 августа, в регионе зарегистрировано 56 187 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4271 ребёнка; 46 589 пациентов выздоровели, умерли 2522 человека.

Читайте также: За сутки жертвами коронавируса стали сразу 12 новосибирцев