Кишинёв, 18 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич приветствует объявленный новым правительством Молдавии курс на евроинтеграцию. Об этом глава литовского МИД заявил в ходе пресс-конференции в ходе своего визита в Кишинёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

«Латвия поддерживает усилия Молдовы по реформированию юстиции, борьбе с коррупцией и других важных реформах. В нашем сотрудничестве исходим из Соглашения об ассоциации и в рамках Восточного партнерства», — сказал Ринкевич.

Он добавил, что видит, как «серьёзно» власти Молдавии взялись за реформу системы правосудия. Министр отметил, что это — «чувствительная тема» и поприветствовал то, что Кишинёв по данному вопросу обратился за консультациями к Венецианской комиссии и Совету Европы.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее объявила досрочные выборы в парламент республики, в котором большинство было у Партии социалистов. После голосования в июле большинство в законодательном органе получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Партии хватило полученных мест в парламенте для формирования правительства, не входя в коалицию с другими политсилами.