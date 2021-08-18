Москва, 18 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что значительная часть ответственности за развал СССР лежит на организаторах «августовского путча» 1991 года. Об этом 18 августа говорится в распространенном в преддверии тридцатой годовщины путча ГКЧП заявлении Горбачева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Горбачев

По словам бывшего президента СССР, после неудавшегося путча его участники неоднократно «меняли свои «версии» событий», однако, как утверждает Горбачев, факты по делу ГКЧП установлены следствием.

«Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза», — сказал он.

Также Горбачев отметил, что несмотря на то, что входившие в Союз республики приняли декларации о независимости, шанс на сохранение СССР, по его мнению, был.

«Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — добавил экс-президент СССР.

Напомним, политические события 18−21 августа 1991 года в Советском Союзе принято называть «августовским путчем», и тогдашние власти СССР оценили их как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Члены последнего пытались отстранить Горбачева от власти и изменить проводимый им в жизнь политический курс.