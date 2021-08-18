Москва, 18 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. После четырех сессий падения нефть сорта Brent подешевела более чем на 3%. По итогам торгов 17 августа котировки закрылись немногим ниже уровня $69 за баррель, который отвоевывают 18 августа, пытаясь переломить нисходящую тенденцию последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Рынок нефти следит за общим сентиментом на мировых финансовых площадках, где превалирует осторожность инвесторов на фоне ухудшения перспектив глобальной экономики из-за ситуации с пандемией, которая особенно остро обстоит в Азии и угрожает спросу со стороны Китая.

Осознавая это, трейдеры все меньше верят в перспективы роста нефтяных цен на данном этапе и сокращают длинные позиции, в результате чего Brent теперь никак не может закрепиться над психологической отметкой $70 за баррель.

Отчет API оказал скорее нейтральное влияние на рынок, отразив падение запасов сырой нефти без малого на 1,2 млн баррелей, практически в соответствии с прогнозами. Запасы бензина упали на аналогичную величину, а запасы дистиллятов выросли на 500 тыс. баррелей.

Теперь игроки ждут официальную статистику минэнерго США, которая выйдет позднее сегодня. Помимо показателей запасов, игроков будет интересовать динамика объемов добычи, особенно в свете недавнего восстановления буровой активности на сланцевых месторождениях.

С технической точки зрения в течение дня не исключены попытки пробоя отметки $70 за баррель на фоне общего улучшения отношения к риску, однако об устойчивом росте речи пока не идет, а подъем может привлечь новые продажи.

Иными словами, понижательные риски по-прежнему преобладают из-за фактора неопределенности с перспективами спроса в контексте пандемии», — считает эксперт.

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