Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ростовской области запасов лекарств для пациентов с COVID-19 хватит менее чем на один месяц. Это стало известно в ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 17 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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"Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить возможные перебои с закупкой лекарств, в том числе и для людей на амбулаторном лечении. На лечение больных COVID-19 направим дополнительные средства из областного бюджета. Подготовьте соответствующие документы до обеда завтрашнего дня [18 августа]», — поручил донскому минздраву глава региона Василий Голубев.

В настоящее время в Ростовской области лечение от COVID-19 получают более 9 тыс. человек, в том числе в стационарах — 4 171 пациент. На амбулаторном лечении остаются около 5 тыс. пациентов. При этом запас медикаментов рассчитан минимум на 14 дней. Однако этого недостаточно, уверен донской губернатор.