Новосибирск, 18 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области третья волна пандемии коронавируса пошла на спад. Об этом в ходе прямой линии в эфире «Радио России Новосибирск» заявил губернатор региона Андрей Травников.

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«Регулярно, каждую неделю, мы перепрофилируем стационары, возвращая их к основному профилю работы, но расслабляться нельзя, — подчеркнул Травников. — Риск второй в том, что сам вирус меняется. В третью волну болело много молодёжи, и в конце третьей волны стали болеть дети. Исходя из этого, готовимся, что осенью возможна четвёртая волна, и я всех призываю к этому готовиться и не расслабляться».

Глава региона попросил новосибирцев не игнорировать меры защиты.