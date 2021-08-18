Москва, 18 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ должно быть принято российскими властями до конца текущего года. Об этом 18 августа сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Паспорт

«С точки зрения замены бумажного паспорта — понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он.

Также Шадаев уточнил, что, по его мнению, смарт-карта — это более удобный форм-фактор для хранения всех необходимых данных и добавил, что перед Минцифры также стоит задача дать жителям России копию цифрового паспорта, которая может быть показана в виде QR-кода на телефоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа проект постановления правительства, предусматривающий сбор и обработку биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации водителей такси и каршеринга, предложило Минцифры РФ.