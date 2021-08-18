Новосибирск, 18 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Вирусологи изучают совершенно неожиданный эффект от вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Изначально вирусологи предполагали, что вакцинация вызовет появление новых мутаций ковида. Вирус приспосабливается, учится обходить иммунную защиту, которая появляется у вакцинированного человека. И, по логике, должно было произойти так: чем больше вакцин и привитых, тем больше мутаций. Но сейчас появились исследования, которые рассказывают совсем о другом эффекте: вакцинация, наоборот, снижает количество мутаций», — рассказал он «КП — Новосибирск».

Чепурнов уточнил, что в этом ещё предстоит разобраться, но основных факторов, на его взгляд, два: первый — уменьшение количества больных, поскольку если вакцинированные люди и заражаются, то болеют в более легкой форме. Второй — снижение вирусной нагрузки в целом.

«Если говорить проще, то вируса становится меньше, и ему тяжелее мутировать», — подчеркнул вирусолог, уточнив, что это явление сейчас наблюдается там, где уровень вакцинации наиболее высокий — к примеру, в Израиле, Исландии.