Москва, 18 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Москве за год — к июлю 2022 года — победители аукционов на право размещения некапитальных спортивных объектов планируют построить шесть новых спортивных комплексов, сообщается на портале мэра столицы.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Спорткомплекс «Лужники»

Спортивные сооружения возведут на северо-западе, западе, севере и юго-востоке города. Они разместятся на участках общей площадью 2,18 га. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 млн рублей.

Всего с начала 2021 года подписано уже 15 таких соглашений, спортобъекты разместятся на участках общей площадью 7,84 га. Сумма ежегодных платежей составит 28 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы передали 14 земельных участков победителям аукционов на строительство спортивных комплексов.

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