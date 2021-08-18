Екатеринбург, 18 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Свердловской области усилился смог, поэтому жителям стоит соблюдать дополнительные меры безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Жара и смог

Хотя превышения концентрации вредных веществ в воздухе и не зафиксировано, в ведомстве всё равно дали жителям ряд рекомендаций.

В частности, окна в своих жилых домах следует держать закрытыми. Открытые окна необходимо завесить мокрым тонким полотном. Рекомендуется чаще проводить влажную уборку. Гражданам следует больше пить, есть фрукты, а также ограничить употребление спиртного и курение. Лучше ограничить своё пребывание на улице.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля необходимо обращаться в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург и ряд других населённых пунктов накрыл смог из-за лесных пожаров в Первоуральске.