Москва, 18 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Погода в Москве 18 августа изменится в течение дня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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По его словам, до полудня столица будет находиться в тёплом секторе циклона.

«Однако во второй половине дня с приближением холодного атмосферного фронта погода возьмёт курс на ухудшение, приобретая штормовой характер», — сказал метеоролог.

Тишковец уточнил, что после 15 часов облачную с прояснениями погоду сменят скоротечные интенсивные ливневые дожди с грозой, местами град и шквал. При грозу ожидается порывистый ветер.

В Москве воздух успеет прогреться до 30 градусов, в Подмосковье — до 31 градуса.