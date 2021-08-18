Москва, 18 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 августа завершились снижением на 0,99% и закрылись на уровне $68,97 за баррель. Торги на нефтяном рынке проходили относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Нефтяным котировкам не давал повышаться своим ростом индекс доллара, поскольку с раннего утра наблюдалось бегство из рисковых активов.

На глобальном валютном рынке обвалились австралийский и новозеландский доллар. От этого доллар оказался в выигрышной позиции.

Данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти в США сократились на 1,2 млн баррелей, запасы бензина — на 1,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,5 млн баррелей.

Сегодня, 18 августа, на американской сессии выйдет аналогичный отчёт от Управления энергетической информации США. По прогнозам ожидается снижении запасов сырой нефти на 3,0 млн баррелей.

На торгах в Азии сегодня нефть марки Brent стоит $69,25 (+0,40%). Нефть торгуется в небольшом плюсе. Индекс доллара перешёл в коррекционную фазу, в которой может пробыть до публикации протокола заседания ФРС США.

Распространение дельта-варианта COVID и новые локдауны продолжат ухудшать перспективы спроса на энергоносители.

В связи с этим в ближайшие дни стоит ожидать продолжения консолидации в диапазоне $67,40−77,80. Если уровень $67,40 не устоит, то ожидается перемещение цены на другой уровень баланса $66 за баррель.

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