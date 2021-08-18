Киев, 18 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной после провала США в Афганистане. Такое мнение 18 августа выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook.com/alexey.arestovich Алексей Арестович

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По мнению Арестовича, произошедшее в Афганистане стало крушением доктрины либеральной демократии, «победившей и остановившей историю» в 1991 году.

«Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», — отметил в своем сообщении советник главы офиса украинского президента.

При этом он добавил, что в данный момент Соединенные Штаты пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, на что они потратили сотни миллиардов долларов и ради чего были отданы сотни тысяч жизней.

«Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», — уточнил Арестович.

При этом он пояснил, что, несмотря на то, что картина мира, согласно которой «движение мира к либеральной демократии» является единственным безальтернативным путем развития человечества, пока существует, «люди поумнее, которые ещё помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов», такими, как насколько скоро и какой ценой страны Запада поймут свои систематические заблуждения на эту тему и что они могут предложить человечеству взамен; как скоро люди осознают, что старому мировому порядку конец и уже начался новый, контуры которого плохо видны изнутри процесса, и т.д.

«В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», — заявил советник главы офиса украинского президента, добавив, что лучше бороться «сразу за построение новой цивилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предстоящие переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленскогонесут для Киева серьезную угрозу.