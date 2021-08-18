Тегеран, 18 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. 17 августа командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что проведение предстоящих международных армейских соревнований покажет авторитет страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Командир сделал эти замечания во время посещения места проведения Международного кубка моря и Армейского турнира по глубоководному плаванию. Он назвал соревнования особой возможностью, отметив, что индивидуальный и групповой военный потенциал может быть реализован в специализированных областях.

«Мероприятие будет проходить в особой военной зоне», — отметил Ханзади, сообщив, что все медицинские предписания будут тщательно соблюдаться. «В связи с важностью этого события все условия турнира должны соответствовать международным стандартам», — заявил контр-адмирал.

Всемирный армейский турнир по глубоководному плаванию планируется провести в третьей зоне военно-морского флота армии Ирана. Сообщается, что Международный кубок моря пройдет в четвертой зоне ВМФ Исламской Республики.