Тегеран, 18 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. 17 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 99 108, причем 655 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 625 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 99 108», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 50 228 новых случаев заражения COVID-19, при этом 5163 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 786 488 пациентов из общего числа 4 517 243 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7424 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 15 766 564 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.