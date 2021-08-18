Вашингтон, 18 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не может говорить о своих планах участия в следующих президентских выборах из-за «невообразимо глупых» правил финансирования предвыборных кампаний. Об этом он сказал17 августа в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ведущий программы задал экс-президенту вопрос о его планах участия в выборах президента США в 2024 году.

Дональд Трамп «Из-за того, что правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложные и невообразимо глупые, мне просто не позволено отвечать на этот вопрос».

По словам Трампа, он ответил бы на этот вопрос «с удовольствием», и этот ответ доставил бы радость и ведущему, «и многим нашим друзьям». Но этого «действительно нельзя» делать, поскольку тогда «возникнут трудности».

Ранее Трамп заявлял, что решение о возможном участии в следующих президентских выборах в США он уже принял.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что операция по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемая администрацией президента США Джо Байдена, стала позором для Соединённых Штатов.