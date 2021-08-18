Москва, 18 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В среду, 18 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, на западе области умеренный, местами гроза. Температура воздуха +27…+29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

В ночь на 19 августа в Москве облачно, дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха +17…+19 °C.

Ветер южный (ночью западный) 5−10 м/с, при грозе порывы до 15−17 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26…+31 °C днём и +14…+19 °C ночью.

В четверг, 19 августа, днём в столице ожидается +22…+24 °C, по области +20…+25 °C, на востоке до +30 °C. Облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +11…+16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за ожидаемой грозы и сильного ветра объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.