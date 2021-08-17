Скопье, 18 августа, 2021, 02:56 — ИА Регнум. В министерстве обороны Северной Македонии 17 августа сообщили о том, что министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере на пять лет.

Повышать боеготовность и обеспечивать надежную охрану морских границ. Плакат НОАК 1962

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соглашение предусматривает ежегодное выделение средств на модернизацию вооруженных сил и повышение их боеготовности.

Напомним, с 2020 года страны являются союзницами по НАТО. Шечеринска назвала соглашение подтверждением дружбы между Стамбулом и Скопье.