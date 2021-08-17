Москва, 18 августа, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ. Документ 17 августа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Среди авторов документа — лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, член Совета Федерации РФ от Орловской области Василий Иконников.

В пояснительной записке они отмечают, что внесённый «законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)».

«Для того чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости», — говорится в документе.

Депутаты полагают, что принятое в 2018 году повышение пенсионного возраста в России приведёт к ухудшению здоровья граждан предпенсионного возраста, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, вызовет ряд других негативных последствий.

Оценивая ежегодные расходы Пенсионного фонда России после возвращения прежнего пенсионного возраста, депутат Олег Смолин назвал сумму 604,4 млрд рублей.

«Число граждан, которым должна будет назначена страховая пенсия по старости в 2022 году в связи с принятием предлагаемого законопроекта, может составить не более 3 млн человек. В настоящее время средний размер страховой пенсии по старости составляет 16 790 рублей. Таким образом, расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году в связи с принятием предлагаемого законопроекта могут составить 3 млн х 16 790 руб. х 12 = 604 млрд 440 млн рублей», — говорится в прилагаемом финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Пенсионный возраст в России повысили на пять лет (мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 60 лет) по закону, принятому в 2018 году. Он предполагает постепенное увеличение возраста до 2024 года. В ходе обсуждения проекта текст документа был существенно доработан с учётом изменений, внесённых президентом РФ Владимиром Путиным, и смягчён рамках отдельных инициатив после принятия закона.

Читайте также: Госдума приняла закон о пенсионной системе