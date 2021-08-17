Кабул, 18 августа, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Великобритания готова принять на своей территории до 20 тысяч беженцев из Афганистана, сообщила британский министр внутренних дел Прити Пател 17 августа в своей статье для издания The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По ее словам, первые пять тысяч вынужденных мигрантов смогут прибыть в королевство в 2022 году. Глава ведомства также обратилась с призывом к ЕС последовать примеру Лондона и отметила, что Великобритания не может действовать в одиночку в рамках оказания помощи жителям Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о проведении виртуального саммита лидеров стран «Группы семи» (G7).