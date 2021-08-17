Приштина, Сербия, 17 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Косово Арменд Земай 17 августа прокомментировал рост числа заразившихся коронавирусом и потребовал отставки своего преемника (и предшественника) Арбена Витии.

Http://msh.rks-gov.net/ Арбен Вития

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На своей странице в социальной сети Facebook чиновник назвал текущую ситуацию в сфере здравоохранения тревожной и обвинил Витию в провале управления пандемией.

Напомним, 17 августа в Косово выявили свыше полутора тысяч носителей коронавируса, пять пациентов с диагнозом COVID-19 умерли. В пятницу, 13 августа, кандидатура Витии была официально выдвинута правящей партией «Движение за самоопределение» на пост мэра Приштины.