Вашингтон, 17 августа, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В нише шасси американского транспортного самолета, взлетевшего из аэропорта Кабула, обнаружены человеческие останки, сообщает 17 августа Управление специальных расследований ВВС США.

Эвакуация. Афганистан. США

Останки человека были обнаружены после приземления самолёта на авиабазе в Катаре.

Начато расследование по факту возможной гибели людей при взлете транспортного самолета С-17 ВВС США в аэропорту Кабула.

«Управление специальных расследований ВВС изучает все доступные данные относительно самолёта С-17, вылетевшего из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и связанной с ним гибели людей», — указано в сообщении Управления.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканалы и соцсети опубликовали видео с цепляющимися за взлетающий самолёт афганцами, которые впоследствии упали с большой высоты.

Напомним, после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, стремящихся улететь из страны.