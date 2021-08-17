Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Американская ведущая аналитическая корпорация RAND опубликовала открытый доклад, в котором эксперты рассказали, как Пентагон сможет увеличить оперативную непредсказуемость, тем самым усилив сдерживание России и Китая. По мнению аналитиков, американским войскам стоит стать более непредсказуемыми, так как на данном этапе они слишком прозрачны для разведывательных служб КНР и РФ.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Выдаваемый за глубокую аналитику доклад предлагает вполне банальные шаги для любого маломальский сведущего в военной тактике специалиста, отметили в Институте РУССТРАТ. Авторы документа советуют во время учений уходить от шаблонных схем развертываний армейских подразделений, чтобы противник не мог их прочитать ранее. Также рекомендуется сосредоточить силы на дезинформировании вражеской разведки, что затрудняет анализ возможных действий армии США и может заставить вовсе отказаться от нападения.

Тот факт, что одна из крупнейших аналитических корпораций США выдаёт рекомендации подобного уровня, заставляет подозревать американское аналитическое сообщество в деградации, удивились в Институте РУССТРАТ. Если профессиональные навыки ответственных за решения в силовых ведомствах находятся на той же ступени, это вызывает серьезную тревогу. Хотя нельзя исключать, что сейчас политические круги США продолжают острую внутреннюю борьбу за увеличение финансирования военной сферы и предлагаемые крупномасштабные проекты просто нуждаются в обосновании.

Также появление документа может подтверждать желание США сойтись с Китаем в локальной войне за Тайвань. В таком случае рекомендации, предложенные экспертами RAND, выглядят логичными и естественными, но наверняка Пентагон в курсе подобных стратегий и без советов аналитиков. Офицеры оперативного штаба любого современного государства не нуждаются в подобных «откровениях», так как изучали их в военных вузах.

Соединённые Штаты показали, что исчерпали средства и методы для сдерживания Китая и России. Экспертам приходится изобретать некие серьёзно выглядящие рецепты, которые вовсе не являются тем, чем мы хотят представить, рассказали в Институте РУССТРАТ. В любой мировой армии прекрасно знают, что перекройка привычных технологий управления приведет к хаосу и потери этого самого управления. Можно с уверенностью утверждать, что вооруженные силы будут делать не то, что пишут эксперты, а то, что хотят генералы.