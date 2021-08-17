Дамаск, , 22:21 — REGNUM Сирийский военный погиб в результате артобстрела, произведенного с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, сообщил 17 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирийская армия Onedio.com

Артиллерийскому обстрелу подверглись позиции сирийской армии в провинции Алеппо.

По данным российских военных, огонь вёлся из района населённого пункта Хизван.

«Также артиллерийским обстрелам со стороны боевиков из района населенного пункта Джибрин подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна, в результате чего один военнослужащий вооруженных сил САР погиб», — рассказал Вадим Кулить.

Кроме того, трое сирийских военных были ранены в результате обстрела со стороны террористов в провинции Хама.

«В результате минометного обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Метыази провинции Хама получили ранения трое военнослужащих вооруженных сил САР», — сообщил замначальника российского Центра.

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