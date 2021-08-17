Мадрид, 17 августа, 2021, 22:07 — ИА Регнум. 17 августа испанское издание AS сообщило, что руководство мадридского «Реала» готово отпустить 22-летнего атакующего полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора в лондонский «Арсенал» за 50 миллионов евро.

Luis Fernandez Мартин Эдегор

Отмечается, что мадридский «Реал» до сих пор не зарегистрировал норвежского футболиста на сезон. В первом туре испанской Примеры 2021/22 «сливочные» без Эдегора на выезде разгромили «Алавес» со счетом 4:1.

В прошедшем сезоне Мартин Эдегор, выступая за лондонский «Арсенал» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент стоимость Эдегора, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение полузащитника с мадридским клубом действует до конца сезона 2022/23.