Лампедуза , Италия, 17 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 61% граждан Италии считают, что миграционная политика правительства страны неубедительна, таковы итоги опроса Analisi Politica, опубликованные во вторник, 17 августа.

Мигранты. Италия

32% респондентов полагают, что правительство справляется с вызовом нелегальной миграции «плохо», 29% — что «очень плохо». Довольны 25% граждан, в том числе 2% — очень довольны.

В 2015 году, во время «первой волны» массового прибытия нелегальных мигрантов на остров Лампедуза, показатели были сопоставимыми: 29% граждан были довольны политикой властей, 66% — недовольны. За минувшие шесть лет значительнее всего выросло число уклонившихся от ответа (14% против 5%).

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран — членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.